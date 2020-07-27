Тренер «Баварии II» возглавил «Хоффенхайм»

Новым главным тренером «Хоффенхайма» назначен Себастьян Хёнесс, сообщается в официальном «твиттере» клуба.

Специалист подписал с «деревенскими» контракт до лета 2023 года. На посту главного тренера «Хоффенхайма» Хёнесс сменил Альфреда Шрёдера, который был уволен 9 июня.

38-летний Себастьян Хёнесс является сыном экс-игрока сборной Германии и бывшего вице-президента «Герты» Дитера Хёнесса, а также племянником бывшего президента «Баварии» Ули Хёнесса. В минувшем сезоне Себастьян тренировал «Баварию II», которая стала победителем третьего по силе немецкого дивизиона.

«Хоффенхайм» в завершившемся сезоне финишировал на шестом месте в турнирной таблице Бундеслиги. Таким образом, клуб из Зинсхайма завоевал путёвку в Лигу Европы.