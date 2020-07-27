«Манчестер Сити» близок к покупке вингера «Валенсии» Феррана Торреса

Вингер «Валенсии» Ферран Торрес, скорее всего, продолжит карьеру в «Манчестер Сити». 20-летний испанец согласовал с «горожанами» пятилетний контракт, сообщает Goal.

«Сити» ещё не договорился о трансфере с «Валенсией», но ожидается, что при переговорах не возникнет серьёзных проблем.

Соглашение Торреса с «Валенсией» рассчитано до 30 июня 2021 года. Предполагается, что сумма сделки составит от £ 27 млн (€ 29,6 млн) до £ 36 млн (€ 39,5 млн).

В сезоне-2019/2020 Ферран принял участие в 44 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Испанец записал в свой актив 6 голов и 8 результативных передач.

«Валенсия» финишировала девятой в турнирной таблице испанской Примеры. В 38 встречах «летучие мыши» набрали 53 очка.