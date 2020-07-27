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«Боруссия» Д отказала «Манчестер Юнайтед» в трансфере Санчо за € 98 млн

«Боруссия» Д отказала «Манчестер Юнайтед» в трансфере Санчо за € 98 млн
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» не сумел договориться по трансферу английского полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, утверждает Get German Football News со ссылкой на Bild.

По данным источника, английский клуб предлагал за футболиста € 98 млн, но получил отказ. «Боруссия» не готова продавать игрока дешевле € 120 млн.

Санчо перешёл в «Боруссию» летом 2017 года из «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила € 7,84 млн. В нынешнем сезоне 20-летний хавбек принял участие в 32 матчах чемпионата Германии (25 — в основном составе), в которых стал автором 17 забитых мячей, отдал 16 результативных передач, а также получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с немецким клубом действует до лета 2022 года.

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