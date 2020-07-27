«Боруссия» Д отказала «Манчестер Юнайтед» в трансфере Санчо за € 98 млн

«Манчестер Юнайтед» не сумел договориться по трансферу английского полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо, утверждает Get German Football News со ссылкой на Bild.

По данным источника, английский клуб предлагал за футболиста € 98 млн, но получил отказ. «Боруссия» не готова продавать игрока дешевле € 120 млн.

Санчо перешёл в «Боруссию» летом 2017 года из «Манчестер Сити». Сумма трансфера составила € 7,84 млн. В нынешнем сезоне 20-летний хавбек принял участие в 32 матчах чемпионата Германии (25 — в основном составе), в которых стал автором 17 забитых мячей, отдал 16 результативных передач, а также получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с немецким клубом действует до лета 2022 года.