Деян Ловрен: хочу передать партнёрам по «Зениту» опыт выступления в Лиге чемпионов

Новичок «Зенита» защитник Деян Ловрен поделился знаниями о своём новом клубе.



«Я знал, что «Зенит» — самая сильная команда России, чемпион двух последних лет, а в этом сезоне — еще и обладатель Кубка. Для меня это было важно не только из-за статуса, но еще и потому, что в этом клубе меня ждут сильные партнеры. Я знал, что «Зенит» уделяет очень большое внимание еврокубкам и особенно — Лиге чемпионов. Это тоже важно для меня. Я уже оставил свой след в этом турнире, но мне этого мало — теперь я хочу передать свой опыт новым партнерам и помочь команде пройти как можно дальше», — цитирует Ловрена пресс-служба «Зенита».



Ловрен перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В завершившемся сезоне 31-летний хорватский защитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (9 — в основном составе), в которых стал автором 1 результативной передачи, а также получил 1 жёлтую карточку.

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