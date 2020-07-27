Мостовой оценил сумму трансфера Ловрена в «Зенит»

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход защитника Деяна Лаврана из «Ливерпуля» в «Зенит» за € 12 млн.
«Сильное и достойное приобретение. Хотя многие начинают: «Ой, ему 31 год». Есть много примеров, как Чорлука и Иванович, которые стали одними из лучших защитников в РПЛ. У Ловрена будут сумасшедшие условия, прекрасный город. Опять же возвращаемся к вопросу: почему «Зенит» становится чемпионом? Потому что могут себе позволить и Ловрена, и Ивановича.
Когда у нас Игнашевича уговорили за сборную сыграть, на чемпионате мира он был лучшим. И в ЦСКА он мог ещё спокойно играть. Сумма трансфера уже не считается большой, если «Спартак» Тиля за € 18 млн купил. Тем более, это приобретение «Зенита». Если б «Уфа» или «Арсенал» купили, я бы удивился. Они и Малкома за приличную сумму брали, а сейчас он один из лучших игроков», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 27 июля 2020
-
15:45
-
15:39
-
15:38
-
15:30
-
15:29
-
15:21
-
15:10
-
15:05
-
15:00
-
14:52
-
14:46
-
14:44
-
14:29
-
14:17
-
14:01
-
13:52
-
13:45
-
13:39
-
13:29
-
13:13
-
13:06
-
12:52
-
12:34
-
12:32
-
12:27
-
12:14
-
11:56
-
11:51
-
11:25
-
11:20
-
11:16
-
11:15
-
11:10
-
11:05
-
11:00