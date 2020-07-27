Мостовой оценил сумму трансфера Ловрена в «Зенит»

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал переход защитника Деяна Лаврана из «Ливерпуля» в «Зенит» за € 12 млн.

«Сильное и достойное приобретение. Хотя многие начинают: «Ой, ему 31 год». Есть много примеров, как Чорлука и Иванович, которые стали одними из лучших защитников в РПЛ. У Ловрена будут сумасшедшие условия, прекрасный город. Опять же возвращаемся к вопросу: почему «Зенит» становится чемпионом? Потому что могут себе позволить и Ловрена, и Ивановича.

Когда у нас Игнашевича уговорили за сборную сыграть, на чемпионате мира он был лучшим. И в ЦСКА он мог ещё спокойно играть. Сумма трансфера уже не считается большой, если «Спартак» Тиля за € 18 млн купил. Тем более, это приобретение «Зенита». Если б «Уфа» или «Арсенал» купили, я бы удивился. Они и Малкома за приличную сумму брали, а сейчас он один из лучших игроков», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.