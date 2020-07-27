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«Он будет круче Головина». «Торпедо» объявило о подписании контракта с Берковским

«Он будет круче Головина». «Торпедо» объявило о подписании контракта с Берковским
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Полузащитник Илья Берковский стал игроком московского «Торпедо». «Автозаводцы» подписали с 20-летним футболистом контракт на три года, сообщает пресс-служба клуба.

Минувший сезон Берковский провёл в омском «Иртыше». В девяти матчах Профессиональной футбольной лиги хавбек забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.

На странице «Торпедо» в «Инстаграме» публикацию о трансфере Ильи сопроводили хештегом #ОнБудетКручеГоловина.

«Очень рад присоединиться к клубу с такой историей. Уверен, здесь смогу двигаться дальше как футболист и помочь в этом же направлении «Торпедо». Работаю с командой месяц и успел заметить, что здесь отличный коллектив и тренерский штаб, поэтому настроение от подписания контракта самое лучшее. Не терпится поскорее выйти в официальном матче и показать все свои лучшие качества в новом клубе!» — сказал Берковский.

Фото можно посмотреть на странице «Торпедо» в «Инстаграме».

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