Юрген Клопп: теперь будет интересно следить за «Зенитом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил выступление защитника Деяна Ловрена в минувшем сезоне, а также пожелал игроку удачи в «Зените».



«В первой части сезона, пока Деян не получил травму, он был в команде и проводил великолепные матчи. Суперматчи. Он очень хорош, настоящая машина «на втором этаже», и мне очень нравилось работать с ним. Теперь будет интересно следить за «Зенитом». Желаю Ловрену удачи», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».



Ловрен перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В завершившемся сезоне 31-летний хорватский защитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (9 — в основном составе), в которых стал автором 1 результативной передачи, а также получил 1 жёлтую карточку.

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