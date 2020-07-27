Клопп: вчера мы задались вопросом, кто теперь будет лучшим другом Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о дружбе нападающего Мохамеда Салаха и защитником Деяном Ловреном, перешедшим в «Зенит».
«Вчера мы задались вопросом: «Кто теперь будет лучшим другом Мо?» Потому что они были не разлей вода. Они были близки, и мы все будем скучать по Деяну», — приводит слова Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».
В середине июля «Чемпионат» первым сообщил, что Ловрен близок к переходу в «Зенит». Сумма трансфера должна была составить € 12 млн.
Ловрен перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В завершившемся сезоне 31-летний хорватский защитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (9 — в основном составе), в которых стал автором 1 результативной передачи, а также получил 1 жёлтую карточку.
- 27 июля 2020
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