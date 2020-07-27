«Ты не представляешь, что я сейчас чувствую». Салах эмоционально попрощался с Ловреном

Нападающий «Ливепруля» Мохамед Салах эмоционально попрощался с защитником Деяном Ловреном, который перешёл в «Зенит».

«Мой друг, я не могу подобрать слова. Ты не представляешь, что я сейчас чувствую. Мы будем очень скучать по тебе, особенно я.

Ты был невероятным игроком и хорошим другом для меня. Мы будем очень по тебе скучать. Я очень по тебе скучаю, я так сильно тебя люблю. Ты был фантастическим на поле и за его пределами.

Спасибо за всё, что ты сделал для «Ливерпуля» и для меня. Желаю всего наилучшего в будущем и желаю отличного продолжения карьеры. Наслаждайся новым клубом со своей семьёй.

Большое спасибо и до скорой встречи», — приводит слова Салаха пресс-служба «Ливерпуля» на официальном сайте клуба.