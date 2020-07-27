«Кубань» представила новую эмблему. На ней солнце в кольцах

Краснодарская «Кубань» объявила о ребрендинге, в ходе которого были изменены эмблема и основные цвета клуба.



Логотип представляет собой белое солнце с 25 лучами, помещённое в чередующиеся пять чёрных и шесть жёлтых колец. На форме он будет размещён по центру. В ролике также была представлена экипировка команды.

Видео доступно в группе болельщиков «Кубани» во «ВКонтакте».

Напомним, в последние годы «Кубань» носила название «Урожай». Изначальный клуб с названием «Кубань» был расформирован в 2018 году. На днях исполнительный комитет Российского футбольного союза разрешил команде сменить название на «Кубань».



В сезоне-2020/2021 «Кубань» выступит в Профессиональной футбольной лиге, третьем по силе дивизионе России.