Ловрен — «Ливерпулю»: мы написали историю вместе, наши воспоминания будут жить вечно

Защитник Деян Ловрен попрощался с «Ливерпулем». Сегодня, 27 июля, 31-летний хорватский футболист перешёл в «Зенит».



«Футбол — это всё для меня, и в „Ливерпуле“ я работал изо всех сил, находясь на поле. Играть за этот удивительный клуб было честью и большой ответственностью. Последние шесть лет были невероятным путешествием. Мы прошли через всё это, наши отношения развивались и крепли. В конце концов, оптимизм, желание, единство и честный труд привели нас к вершинам английского и европейского футбола. Мы пережили моменты, которые я никогда не забуду. Перед тем как впервые войти в двери Мелвуда, я пообещал себе, что сделаю всё от меня зависящее, чтобы однажды я мог оглянуться назад, будучи довольным своей работой.



Сегодня пришло моё время прощаться с „Ливерпулем“. Хотя я больше и не являюсь членом этой команды, я не считаю это завершением наших отношений. Мы написали историю вместе, наши воспоминания будут жить вечно. Ничего из этого не случилось без коллективной силы. Я хочу поблагодарить всех. Спасибо моим товарищам по команде, которые всегда поддерживали и бились до конца. Благодарю мистера Клоппа, всегда твёрдо верившего в меня и команду, — благодарю вас за ваше руководство и вдохновение. Благодарю тренеров, сотрудников клуба и болельщиков. Было много любви и критики, и я уважаю каждого из вас. Будьте уверены, всё чего я хотел — это побеждать. Спасибо Ливерпулю, что принял меня и мою семью. Ты навсегда останешься в наших сердцах. Что ещё я могу сказать… Я буду скучать по духу клуба, города, его жителей. Желаю моим друзьям всего наилучшего!» — написал Ловрен на своей странице в «Инстаграме».

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