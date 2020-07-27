«Какой смысл им платить?» Силкин высказался об уходе семи футболистов из «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал уход семи футболистов из московской команды.



«Многих футболистов приобретало прежнее руководство и тренерский штаб. С учётом того, что всё поменялось, у нового штаба могут быть другие взгляды как на состав, так и на игру команды в целом. Если есть возможность, почему бы и нет? Не стоит забывать, что у ряда футболистов, с которыми «Динамо» не продлило контракт, возраст уже за 30. Тут ничего страшного для команды нет. Нужно разгрузить платёжную ведомость, как и нужны приобретения другого плана. Не стоит исключать вариант с избытком футболистов на одну позицию. Это нормальный рабочий процесс.



Среди этих игроков есть и иностранцы, которые не играют в основном составе. Считаю, что в наш чемпионат мы должны привлекать иностранцев, которые на порядок сильнее российских игроков. Они должны быть лидерами команды, вот им платишь деньги — они их отрабатывают. Могу привести пример с Кевином Кураньи — нет никаких вопросов, какого уровня этот игрок. Он и полмомента мог забить.



У «Динамо» много игроков, которые мало участвовали в играх, ну какой смысл им платить деньги? Футболисты должны играть… Среди них есть наверняка есть и самолюбивые ребята, которые сидеть не хотят. С учётом еврокубков, команда будет усиливаться. В межсезонье нужно в каждую позицию по игроку. Выступление «Динамо» в Лиге Европы зависит от многих факторов: усиление, соперники в квалификации, физическое состояние. Многие говорят о случайности, но чем раньше команда начнёт выступление, тем больше опыта наберётся, особенно молодёжь. Болельщики отвыкли от еврокубков, да и для игроков это будет определённый уровень необычности. С одной стороны, хочется пожелать удачного выступления и пройти как можно раньше, с другой — не выплёскивать все эмоции в этих встречах, дабы избежать завала в чемпионате», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.