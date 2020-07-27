Синиша Михайлович стал почётным гражданином Болоньи

Главный тренер итальянской «Болоньи» Синиша Михайлович стал почётным гражданином города.
Отмечается, что Михайлович получил звание почётного гражданина Болоньи не только за спортивные успехи, но и за борьбу с лейкемией, которая была диагностирована у него год назад.
«Михайлович — пример сильной мотивации. Он вернулся в «Болонью» в начале 2019 года, когда команда была внизу таблицы. Год назад он рассказал о серьёзном заболевании. Он начал лечение, но не оставил команду и болельщиков. Он тренирует на расстоянии и выделялся как человек сильнее, чем как спортсмен и тренер. Он связывается с «Болоньей». Эта связь выходит за рамки спорта. Меня поразили слова Михайловича о том, что он, чувствует себя ребёнком Болоньи. Он выделялся прежде как человек, как тренер: многие находили в нём энергию для борьбы с болезнями и примерами», — приводит слова гражданского активиста Джана Марко Де Биасе La Gazzetta dello Sport.
- 27 июля 2020
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