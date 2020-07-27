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«Зенит» с помощью проекторов показал путь к золотому дублю на Дворцовом мосту. Видео

«Зенит» с помощью проекторов показал путь к золотому дублю на Дворцовом мосту. Видео
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» организовал шоу в честь побед команды в Российской Премьер-Лиге и Кубке России в минувшем сезоне.

При помощи проекторов на Дворцовом мосту были показаны самые важные и эмоциональные моменты сезона сине-бело-голубых. Площадь экрана превышала 500 квадратных метров. Шоу началось в 01:30 мск, сразу после разведения моста.

В 30 матчах минувшего розыгрыша Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 72 очка и обеспечил себе чемпионский титул за несколько туров до конца. Отрыв сине-бело-голубых от ближайшего преследователя, московского «Локомотива», составил 15 очков. Тройку лидеров замкнул «Краснодар».

В финале Кубка России «Зенит» одолел «Химки» со счётом 1:0. Победу петербургской команде принёс гол нападающего Артёма Дзюбы с пенальти.

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