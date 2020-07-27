Тимо Вернер провёл первую тренировку в «Челси»
Нападающий «Челси» Тимо Вернер, перешедший из «РБ Лейпциг», провёл первую тренировку в лондонском клубе. Ранее игрок посетил домашний стадион «Челси» и поддержал синих в матче с «Вулверхэмптоном» (2:0).
Фото можно посмотреть на странице «Челси» в «Твиттере».
В июне «Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе Вернера из «РБ Лейпциг». Сообщалось, что сумма трансфера Вернера в «Челси» составит € 53 млн, прописанные в контракте игрока в качестве отступных.
Вернер выступает в составе «РБ Лейпциг» с 2016 года, а ранее защищал цвета «Штутгарта». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 32 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 26 голов (3 – с пенальти) и 8 результативных передач.
«Новый дом». Тимо Вернер появился на «Стэмфорд Бридж»
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