Тимо Вернер провёл первую тренировку в «Челси»

Нападающий «Челси» Тимо Вернер, перешедший из «РБ Лейпциг», провёл первую тренировку в лондонском клубе. Ранее игрок посетил домашний стадион «Челси» и поддержал синих в матче с «Вулверхэмптоном» (2:0).

Фото можно посмотреть на странице «Челси» в «Твиттере».



В июне «Челси» на своём официальном сайте объявил о переходе Вернера из «РБ Лейпциг». Сообщалось, что сумма трансфера Вернера в «Челси» составит € 53 млн, прописанные в контракте игрока в качестве отступных.



Вернер выступает в составе «РБ Лейпциг» с 2016 года, а ранее защищал цвета «Штутгарта». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 32 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 26 голов (3 – с пенальти) и 8 результативных передач.