Суркис — после встречи с Луческу: всё нормально. Есть у «Динамо» тренер

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис дал комментарий по итогам встречи с главным тренером команды Мирчей Луческу.
«Всё нормально. Есть у «Динамо» тренер», — цитирует Суркиса ua.tribuna.com со ссылкой на «Циганик Live».
Сегодня, 27 июля, румынские СМИ сообщили, что Луческу покинул «Динамо». Утверждалось, что решение об уходе специалист принял из-за плохого отношения к себе со стороны болельщиков. Мирча возглавил «Динамо» четыре дня назад, 23 июля. Ультрас киевского клуба впоследствии выступили с заявлением, в котором назвали его назначение «плевком в глаза всем болельщикам команды».
Луческу наиболее известен по работе в «Шахтёре», который является принципиальным соперником «Динамо». Донецкую команду он возглавлял на протяжении 12 лет, с 2004 по 2016 год.
- 27 июля 2020
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