Румменигге: мы не в восторге от решения не вручать «Золотой мяч». Я поговорю с Инфантино
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге выразил недовольство решением журнала France Football не определять обладателя «Золотого мяча» по итогам 2020 года.
«Возможно, мы вновь обратимся в ФИФА и они снова станут учредителями премии. Все, кроме французской лиги, доиграли сезон. Поэтому «Золотой мяч» должен быть вручён лучшему футболисту.
Роберт Левандовски проводит потрясающий сезон. Возможно, это лучший сезон в его карьере. К сожалению, France Football решил не вручать «Золотой мяч» в этом году. Мы не в восторге от этого решения, это не совсем честно. Я поговорю с Джанни Инфантино и попрошу его, чтобы он убедил France Football или чтобы ФИФА организовала вручение «Золотого мяча», — цитирует Румменигге Sport1.de.
Ривалдо: Левандовски огорчён отменой «Золотого мяча». Он мог поспорить с Месси и Роналду
- 27 июля 2020
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