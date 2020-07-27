Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Румменигге: мы не в восторге от решения не вручать «Золотой мяч». Я поговорю с Инфантино

Румменигге: мы не в восторге от решения не вручать «Золотой мяч». Я поговорю с Инфантино
Футбол / Германия 0

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге выразил недовольство решением журнала France Football не определять обладателя «Золотого мяча» по итогам 2020 года.

«Возможно, мы вновь обратимся в ФИФА и они снова станут учредителями премии. Все, кроме французской лиги, доиграли сезон. Поэтому «Золотой мяч» должен быть вручён лучшему футболисту.

Роберт Левандовски проводит потрясающий сезон. Возможно, это лучший сезон в его карьере. К сожалению, France Football решил не вручать «Золотой мяч» в этом году. Мы не в восторге от этого решения, это не совсем честно. Я поговорю с Джанни Инфантино и попрошу его, чтобы он убедил France Football или чтобы ФИФА организовала вручение «Золотого мяча», — цитирует Румменигге Sport1.de.

Ривалдо: Левандовски огорчён отменой «Золотого мяча». Он мог поспорить с Месси и Роналду
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020