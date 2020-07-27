«Возвращаюсь на трибуну». Бывший пресс-атташе «Спартака» Лисин поблагодарил команду

Бывший пресс-атташе московского «Спартака» Антон Лисин обратился к футболистам красно-белых.



«Спасибо за всё, Команда! Возвращаюсь на трибуну. Удачи в новом сезоне! Люблю», — написал Лисин в своём «инстаграме».

Лисин получил должность в «Спартаке» 17 июня 2019 года. До этого работал главой пресс-службы оргкомитета «Россия 2018». В конце июня «Чемпионат» сообщал, что после ухода Лисина место пресс-атташе красно-белых займёт журналист Ярослав Кулемин.



В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги «Спартак» занял седьмое место в турнирной таблице. В 30 турах подопечные Доменико Тедеско набрали 39 очков и на 6 очков отстали от зоны еврокубков. Чемпионом стал петербургский «Зенит», в активе команды — 72 очка.