Экс-тренер «Рубина» возглавил «Валенсию»
Пресс-служба «Валенсии» объявила о назначении бывшего наставника казанского «Рубина» и «Уотфорда» Хави Грасии на пост главного тренера.
Видео можно посмотреть на странице «Валенсии» в «Твиттере».
Напомним, 29 июня «Валенсия» объявила об отставке с поста главного тренера Альберта Селадеса. Селадес возглавил «Валенсию» в сентябре 2019 года, сменив на посту главного тренера Марселино Тораля, отправленного в отставку из-за конфликта с руководством испанского клуба. Напомним, в составе «Валенсии» играет российский полузащитник Денис Черышев.
Грасия тренировал казанский «Рубин» с 2016 по 2017 год. Испанский специалист работал в «Олимпиакосе», «Альмерии», «Осасуне», «Малаге», «Уотфорде» и других клубах.
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