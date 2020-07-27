АПЛ может отложить начало сезона для клубов, участвующих в еврокубках

Английская Премьер-лига рассматривает возможность предоставления дополнительного отдыха клубам, принимающим участие в еврокубках.
Как сообщает Sky Sports, представляющим Англию командам планируют предоставить 30 дней отдыха со дня их последнего матча в сезоне. Таким образом, «Манчестер Сити» в случае выхода в финал Лиги чемпионов, который состоится 23 августа, сможет начать новый чемпионат не 12 сентября, а 22-го. Окончательное решение о введении этих мер будет принято 6 августа.
В еврокубках принимают участие три клуба: «Манчестер Сити» и «Челси» выступают в Лиге чемпионов, «Вулверхэмптон» – в Лиге Европы. «Горожане» в первом матче 1/8 финала переиграли «Реал» (2:1), синие разгромно проиграли «Баварии» (0:3), а «волки» сыграли вничью с «Олимпиакосом» (1:1).
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