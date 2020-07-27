«Лестер» представил домашнюю форму на сезон-2020/2021

«Лестер Сити» в «Твиттере» опубликовал фотографии нового домашнего комплекта игровой формы, в которой команда будет выступать в следующем сезоне.
Экипировка полевых игроков выполнена в традиционном синем цвете, с белыми вставками. Вратарская форма — чёрная, вставки на ней – голубые. Техническим спонсором английского клуба является немецкая фирма adidas.
Фото: Официальный «твиттер» ФК «Лестер Сити»
Фото: Официальный «твиттер» ФК «Лестер Сити»
В минувшем сезоне английской Премьер-лиги «Лестер» финишировал на пятом месте. В 38 турах подопечные Брендана Роджерса набрали 62 очка. Долгое время команда шла в зоне Лиги чемпионов, однако в концовке уступила четвёртую строчку «Манчестер Юнайтед», а в последнем туре проиграла «красным дьяволам» со счётом 0:2. В Кубке Англии «Лестер» дошёл до четвертьфинала, где уступил «Челси» (0:1).
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