Игорь Смольников: всегда буду горд тем, что играл за «Зенит»

Защитник Игорь Смольников попрощался с «Зенитом». Стало известно, что футболист продолжит карьеру в «Краснодаре».
«Скоро в моей карьере начинается новый этап, но я всегда был и буду гордиться тем, что играл за „Зенит“. Для меня этот клуб стал семьёй, а Петербург — домом, который навсегда останется в моём сердце. Бесконечно благодарен всем болельщикам за поддержку, которую чувствовал на протяжении всех семи лет, команде, руководству и каждому человеку, который искренне, не жалея себя, отдавал силы за наш родной „Зенит“. Спасибо „Зениту“ за предложение продлить контракт, но я принял решение покинуть клуб.
Это решение далось мне нелегко, для меня и моей семьи оно очень сложное, тем не менее я это делаю с гордостью и чувством удовлетворения за проделанную работу. С нетерпением жду нового вызова! За эти годы мы вместе пережили множество судьбоносных матчей, трижды становились чемпионами, но главное — я видел, как тысячи людей встают за нас, разделяя как наши победы, так и наши поражения. Это бесценно, и зная, что за моей спиной „Зенит“, ещё больше хочу играть и двигаться дальше! Ещё раз огромное спасибо всем и каждому. Удачи в будущем!» — приводит слова Смольникова супруга Екатерина на своей странице в «Инстаграме».
- 27 июля 2020
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