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Медведев: сумма трансфера Ловрена, публикуемая в СМИ, не соответствует действительности

Медведев: сумма трансфера Ловрена, публикуемая в СМИ, не соответствует действительности
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход защитника Деяна Ловрена из «Ливерпуля» в петербургский клуб.

«Сумма трансфера, которая публикуется в СМИ, не соответствует действительности. Мы удовлетворены условиями трансфера и договоренностями с футболистом. Известно, что Деян — настоящий боец, полностью отдает себя игре. Такие игроки нужны команде. Опыт игры и победы в Лиге чемпионов очень важен.

Не вижу смысла обсуждать процесс переговоров. Главное, что есть результат», — приводит слова Медведева ТАСС.

Ловрен перешёл в «Ливерпуль» летом 2014 года из «Саутгемптона». Сумма трансфера составила € 25,3 млн. В завершившемся сезоне 31-летний хорватский защитник принял участие в 10 матчах английской Премьер-лиги (9 — в основном составе), в которых стал автором 1 результативной передачи, а также получил 1 жёлтую карточку.

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