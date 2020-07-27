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Артур улетел в Бразилию и отказывается играть за «Барселону» в Лиге чемпионов

Артур улетел в Бразилию и отказывается играть за «Барселону» в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Бразильский полузащитник «Барселоны» Артур Рамос без разрешения клуба улетел на родину и не собирается возвращаться в расположение каталонцев, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, хавбек отказывается играть за «Барселону» в Лиге чемпионов, так как уже подписал контракт с туринским «Ювентусом». Каталонцы намерены подвергнуть игрока дисциплинарным санкциям.

Напомним, «Барселона» продала 23-летнего Артура в «Ювентус» за € 72 млн. В обратном направлении отправился боснийский полузащитник туринского клуба Миралем Пьянич, который обошёлся каталонцам в € 60 млн.

«Барселона» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов встретится с неаполитанским «Наполи». Матч состоится в Барселоне 8 августа. В первой встрече команды сыграли вничью со счётом 1:1.

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