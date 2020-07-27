Адам Лаллана стал игроком «Брайтона»

«Брайтон энд Хоув Альбион» на официальном сайте сообщил о заключении контракта с полузащитником Адамом Лалланой. Соглашение 32-летнего хавбека с клубом рассчитано на три года. Лаллана будет выступать за «Брайтон» под 14-м номером.
Фото: Официальный сайт «Брайтона»
«Нет сомнений в навыках Лалланы. Он всегда играл на очень высоком уровне и добился высоких результатов. Адам — опытный игрок. Это действительно серьёзное приобретение. С нетерпением ждём возможности увидеть его в деле», — отметил главный тренер «Брайтона» Грэм Поттер.
Лаллана выступал за «Ливерпуль». Хавбек перешёл в стан мерсисайдцев из «Саутгемптона» летом 2014 года за € 31 млн. С тех пор английский полузащитник провёл за красных 178 матчей, в которых забил 22 гола и отдал 22 результативные передачи.
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