Клопп звонил Фергюсону посреди ночи, чтобы сказать о победе «Ливерпуля» в АПЛ

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон поздравил наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа с победой в чемпионате Англии и завоеванием награды тренеру года по версии Ассоциации тренеров (LMA). Легендарный специалист также рассказал о неожиданном звонке немца посреди ночи.



«Юрген, потрясающе. С тех пор как „Ливерпуль“ выигрывал чемпионат Англии, прошло 30 лет. Ты действительно заслужил это. Уровень производительности „Ливерпуля“ был фантастическим. Твоя личность прошла через весь клуб. Думаю, это было великолепное выступление. Прощаю, что разбудил меня в полчетвёртого утра, чтобы сказать, что выиграл чемпионат. Ты заслужил это, отлично сработано», — приводит слова Фергюсона Sky Sports.

Напомним, «Ливерпуль» стал чемпионом Англии впервые за последние 30 лет. В последний раз до этого клуб становился чемпионом в 1990 году. На счету «Ливерпуля» 19 побед в английской Премьер-лиге (1900/01, 1905/06, 1921/22, 1922/23, 1946/47, 1963/64, 1965/66, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1979/80, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1985/86, 1987/88, 1989/90, 2019/20).