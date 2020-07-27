Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Рубин» провёл первую тренировку в рамках подготовки к новому сезону

«Рубин» провёл первую тренировку в рамках подготовки к новому сезону
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба казанского «Рубина» сообщила, что команда приступила к подготовке к новому сезону и провела первую тренировку на клубной базе.

«Приступили к работе. Сегодня на своей клубной базе в Соцгороде „Рубин“ начал подготовку к сезону-2020/2021», — говорится в официальном «твиттере» казанского клуба.

Напомним, что новый сезон в Российской Премьер-Лиге стартует 8 августа. Расписание матчей нового первенства пока неизвестно, но будет опубликовано в ближайшие дни.

В завершившемся сезоне «Рубин» финишировал на 10-м месте в турнирной таблице российского национального чемпионата. В Кубке России казанский клуб дошёл до 1/16 финала, где проиграл подмосковным «Химкам» (0:3). Таким образом, казанцы не пробились в еврокубки.

Тарасов: близкие говорят о преображении многих городов. Есть повод дать тур по России
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020