«Рубин» провёл первую тренировку в рамках подготовки к новому сезону
Пресс-служба казанского «Рубина» сообщила, что команда приступила к подготовке к новому сезону и провела первую тренировку на клубной базе.
«Приступили к работе. Сегодня на своей клубной базе в Соцгороде „Рубин“ начал подготовку к сезону-2020/2021», — говорится в официальном «твиттере» казанского клуба.
Напомним, что новый сезон в Российской Премьер-Лиге стартует 8 августа. Расписание матчей нового первенства пока неизвестно, но будет опубликовано в ближайшие дни.
В завершившемся сезоне «Рубин» финишировал на 10-м месте в турнирной таблице российского национального чемпионата. В Кубке России казанский клуб дошёл до 1/16 финала, где проиграл подмосковным «Химкам» (0:3). Таким образом, казанцы не пробились в еврокубки.
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