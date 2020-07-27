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Дик Адвокат сообщил, что футболисты «Фейеноорда» не проходили тест на коронавирус

Дик Адвокат сообщил, что футболисты «Фейеноорда» не проходили тест на коронавирус
Футбол / Прочие турниры 0

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат сообщил, что не проходил тестирование на коронавирусную инфекцию, как и футболисты его команды.

«Наш врач тесно общается с вирусологами страны. Он говорит, что мы проходим тест только на соревнованиях. И тестируют только тех, кто плохо себя чувствует. Вирусолог говорит, что в другом случае нет смысла проходить тест», — приводит слова Адвоката NOS.nl.

Напомним, из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 в чемпионате Нидерландов в апреле был завершён досрочно.

Бывший наставник «Зенита» стал исполняющим обязанности главного тренера «Фейеноорда» в конце октября 2019 года. В апреле 2020 года специалист продлил контракт с нидерландским клубом до середины 2021 года.

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