Иржи Ярошик возглавил клуб второго чешского дивизиона

Бывший футболист московского ЦСКА Иржи Ярошик назначен главным тренером «Усти-над-Лабем», сообщается на официальном сайте чешского клуба.

«Переговоры с клубом прошли в правильном ключе. Рад, что мы пришли к соглашению, и я смог вернуться в „Усти-над-Лабем“. Жаль, отец не дожил до этого. Хочу добиться успеха ради него. Но моя главная задача — создать конкурентоспособную команду в тесном сотрудничестве с молодёжью. Мне нравится работать с молодыми игроками, с нетерпением жду этого. Верю, у нас всё получится», — сказал Ярошик.

«Усти-над-Лабем» в завершившемся сезоне финишировал на седьмом месте в турнирной таблице второго чешского дивизиона. Главным достижением в истории клуба является выход в чешскую Высшую лигу в 2010 году. Впрочем, в первом же сезоне клуб вылетел из элитного дивизиона.