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Защитник «Крыльев Советов» Лысцов пройдёт медосмотр перед переходом в «Локомотив» 28 июля

Защитник «Крыльев Советов» Лысцов пройдёт медосмотр перед переходом в «Локомотив» 28 июля
Футбол / РПЛ 0

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Крыльев Советов» Виталий Лысцов завтра, 28 июля, пройдёт медосмотр перед трансфером в «Локомотив».

2 сентября 2019 года «Крылья Советов» на официальном сайте клуба объявили о переходе защитника лиссабонской «Бенфики» Лысцова. Футболист подписал трёхлетний контракт с самарцами.

Лысцов является воспитанником московского «Локомотива». В сентябре 2014 года перешёл в португальскую «Лейрию», а летом 2015-го — в «Бенфику» в статусе свободного агента. За основной состав «орлов» Лысцов не провёл ни одного матча, но сыграл более 60 матчей за «Бенфику Б» и стал автором четырёх забитых мячей. Сыграл девять матчей за молодёжную сборную России U21 и забил один мяч.

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