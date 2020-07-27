Защитник «Црвены Звезды» — о возможном переходе в «Спартак»: это было бы здорово

Защитник «Црвены Звезды» и сборной Австралии Милош Дегенек прокомментировал информацию об интересе со стороны московского «Спартака».



«Мною интересуется „Спартак“? Что ж, это хорошо. «Спартак» — потрясающий клуб, с невероятными болельщиками. Приятно быть связанным с ним. Я был в России во время чемпионата мира — прекрасная страна. Мне у вас очень понравилось.



Если бы перешёл в „Спартак“, это было бы здорово. «Спартак» — большой клуб, российская лига очень сильная. Болельщики, страна, стадионы — это всё прекрасно. Надо подождать, что будет дальше. Если будет более детальный интерес, мы обязательно обсудим, но очень приятно быть связанным с этим клубом в новостях», — приводит слова Дегенека «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» может приобрести защитника «Црвены Звезды» и сборной Австралии