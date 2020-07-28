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Парфёнов: в «Урале» все были в шоке, когда узнали про коронавирус у Погребняка

Парфёнов: в «Урале» все были в шоке, когда узнали про коронавирус у Погребняка
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов рассказал, как был обнаружен коронавирус у экс-нападающего екатеринбургского клуба Павла Погребняка.

«Мы тесты сдавали. Изначально всех в одну кучу не собирали. Когда узнали про Погребняка, был шок. Пашка по духу очень сильный человек. На третий день говорил: «Заберите меня отсюда». Но есть правила, которым нужно следовать.

Ему будет всего 37 лет. Конечно, он может ещё поиграть. Главное, чтобы здоровье позволяло. В этой ситуации важную роль играет вера. Если в него поверят, он покажет максимум», — сказал Парфёнов в эфире телеканала «Россия 24».

В завершившемся сезоне Погребняк провёл за «Урал» 16 матчей в чемпионате России и забил три гола. 24 июля форвард покинул клуб в статусе свободного агента.

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