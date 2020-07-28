Дмитрий Парфёнов: мне не стыдно за работу в «Урале»

Бывший главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал свой уход из екатеринбургского клуба.
«Прежде всего, Григория Викторовича Иванова я бы хотел поблагодарить. Мне не стыдно за ту работу, которую я делал. Мы прошли очень хороший путь, было достаточно много изменений.
»Урал" пропустил 53 мяча — это много. Цифры сами говорят. Наверное, моменты индивидуальных простых ошибок. Думаю, команда это поправит. Возможно, это и следствие атакующих действий. Хотелось бы стабилизировать баланс. Романтизма у нас было достаточно, скажем так.
Перестройка «Уралу» нужна, я об этом говорил. У любой команды есть этап 3-4 года. Хочешь, не хочешь, но наступает время, когда от этого никуда не деться. Сейчас настанет этот момент", — сказал Парфёнов в эфире телеканала «Россия 24».
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