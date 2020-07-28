«УЕФА плохо сделал работу». Румменигге об отмене дисквалификации «Манчестер Сити» в ЛЧ

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить дисквалификацию «Манчестер Сити» в еврокубках.

«Я думаю, что окончательное решение CAS было принято, потому что УЕФА просто плохо сделал свою работу. Я слышу это из разных источников. Это, вероятно, не было хорошо подготовлено. Тем не менее я поздравляю моих коллег из «Манчестер Сити». Я рад за моего друга Гвардиолу. Знаю, что для него значит участвовать в Лиге чемпионов», — приводит слова Румменигге Bavarianfootballworks.

Напомним, УЕФА дисквалифицировал «горожан» из еврокубков за нарушение финансового фэйр-плей. Клуб обвинялся в финансовых махинациях со спонсорскими контрактами. Первоначальный срок отстранения команды составлял два сезона, однако манкунианцы подали апелляцию на решение организации. Из-за пандемии коронавируса рассмотрение дела затянулось, а вынесение вердикта было отложено на июль.