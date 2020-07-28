«Ювентус» договорился с Миликом. «Наполи» хочет включить в сделку Бернардески

«Ювентус» достиг договоренности с форвардом «Наполи» Аркадиушем Миликом, сообщается на официальном сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

Теперь туринца предстоит договорится с «Наполи» об условиях трансфера. Сообщается, неаполитанский клуб хочет включить в сделку Федерико Бернардески. Также, «Наполи» проявляет интерес к Луке Пеллегрини или Кристиану Ромеро.

В нынешнем сезоне Милик провёл в составе «Наполи» 25 матчей в итальянской Серии А и забил 11 голов. «Наполи», набрав 59 очков по итогам сезона, финишировал на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Победителем сезона Серии A стал «Ювентус», который набрал 83 очка.

Действующий контракт Милика с «Наполи» рассчитан до 2021 года. Ранее сообщалось об интересе к Милику со стороны «Атлетико», «Милана», «Аталанты», «Шальке» и других европейских клубов.