Самый молодой игрок в истории Примеры Ромеро: меня раздражают сравнения с Месси

Полузащитник «Мальорки» Лука Ромеро отреагировал на сравнения с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси. Напомним, Ромеро стал самым молодым игроком в истории Примеры. На момент выхода на поле Ромеро было 15 лет и 219 дней. Предыдущий рекорд принадлежал бывшему футболисту «Сельты» Сансону, который дебютировал в турнире в декабре 1939 года в возрасте 15 лет и 255 дней.
«Меня раздражают сравнения с Лионелем Месси, потому что есть только один Месси, а я хочу сделать себе имя в футболе, как Лука Ромеро. Я родился в Мексике, но моя семья родом из Аргентины, у меня три национальности. Если меня ещё хотят меня в Аргентине, я буду продолжать играть в Аргентине, если это возможно. Мне нравится играть в роли плеймейкера, здесь, в «Мальорке». Мы играем с плеймейкером, а если нет, то на правом фланге. Когда я пришёл сюда, сильно улучшился, улучшил правую ногу, которой раньше не пользовался», — приводит слова Ромеро Marca.
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