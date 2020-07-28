Силва: Гвардиола всегда был тренером, который знает, как лучше всего играть с «Реалом»

Португальский полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Реалом» в Лиге чемпионов.
«Кто, как не Гвардиола, может помочь нам в игре с испанской командой, особенно протий той, которую он так хорошо знает. Он всегда был тренером, который знает, как лучше всего играть с «Реалом». С момента перезапуска сезона «Реал» выиграл почти все свои игры и в результате стал чемпионом Ла Лиги. Это только подстегнёт их, и они будут полностью готовы к этой игре. Мы должны быть в очень хорошей форме и играть очень хорошо, потому что, если нет, мы не пройдём. Мы знаем, что мы сталкиваемся с большой командой, и нам нужно показать все наши качества, чтобы победить их», — приводит слова Силвы Goal.
Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» закончился победой английского клуба со счётом 2:1. Ответная встреча состоится 7 августа.
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