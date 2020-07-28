«Динамо» объявило об уходе 7 игроков, Ловрен стал футболистом «Зенита». Главное к утру

Ловрен перешёл из «Ливерпуля» в «Зенит», Иванович может перейти в «Эвертон», Артур отказался играть за «Барселону» в Лиге чемпионов и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Артём Дзюба — лучший футболист РПЛ сезона-2019/2020 по версии «Чемпионата».
2. У Антона Шипулина и его семьи обнаружен коронавирус.
3. Родченков дал первое с 2019 года интервью. Он замотался шарфом, надел шляпу и тёмные очки.
4. «Не могу работать во враждебной атмосфере». Луческу подтвердил уход из киевского «Динамо».
5. Ультрас «Динамо» Киев — Луческу: не забудем ваши слова, что Украина и Россия — одна страна.
6. Бранислав Иванович близок к переходу в «Эвертон».
7. «Ливерпуль» объявил о переходе Деяна Ловрена в «Зенит».
8. Артур улетел в Бразилию и отказывается играть за «Барселону» в Лиге чемпионов.
9. Бой Олейника с Льюисом станет главным событием турнира UFC Vegas 6.
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