«Динамо» объявило об уходе 7 игроков, Ловрен стал футболистом «Зенита». Главное к утру

Ловрен перешёл из «Ливерпуля» в «Зенит», Иванович может перейти в «Эвертон», Артур отказался играть за «Барселону» в Лиге чемпионов и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Артём Дзюба — лучший футболист РПЛ сезона-2019/2020 по версии «Чемпионата».

2. У Антона Шипулина и его семьи обнаружен коронавирус.

3. Родченков дал первое с 2019 года интервью. Он замотался шарфом, надел шляпу и тёмные очки.

4. «Не могу работать во враждебной атмосфере». Луческу подтвердил уход из киевского «Динамо».

5. Ультрас «Динамо» Киев — Луческу: не забудем ваши слова, что Украина и Россия — одна страна.

6. Бранислав Иванович близок к переходу в «Эвертон».

7. «Ливерпуль» объявил о переходе Деяна Ловрена в «Зенит».

8. Артур улетел в Бразилию и отказывается играть за «Барселону» в Лиге чемпионов.

9. Бой Олейника с Льюисом станет главным событием турнира UFC Vegas 6.