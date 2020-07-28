«Интер» и «Бавария» могут обменяться футболистами
Полузащитник миланского «Интера» Марсело Брозович хочет покинуть клуб. В услугах 27-летнего хорвата заинтересована мюнхенская «Бавария», сообщает Calciomercatoweb.
«Интер» рассчитывает, что действующие чемпионы Германии согласятся включить в сделку хавбека Корентин Толиссо.
Трансферная стоимость Брозовича оценивается в € 48 млн, Толиссо — в € 25,5 млн.
В сезоне-2019/2020 Марсело забил 3 мяча и отдал 6 голевых пасов в 40 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Корентин в 24 встречах записал в свой актив 3 гола и 5 результативных передач.
Напомним, ранее сообщалось, что «Бавария» опережает мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен» в борьбе за 17-летнего опорного полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинжа.
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