«Интер» и «Бавария» могут обменяться футболистами

Полузащитник миланского «Интера» Марсело Брозович хочет покинуть клуб. В услугах 27-летнего хорвата заинтересована мюнхенская «Бавария», сообщает Calciomercatoweb.

«Интер» рассчитывает, что действующие чемпионы Германии согласятся включить в сделку хавбека Корентин Толиссо.

Трансферная стоимость Брозовича оценивается в € 48 млн, Толиссо — в € 25,5 млн.

В сезоне-2019/2020 Марсело забил 3 мяча и отдал 6 голевых пасов в 40 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Корентин в 24 встречах записал в свой актив 3 гола и 5 результативных передач.

Напомним, ранее сообщалось, что «Бавария» опережает мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен» в борьбе за 17-летнего опорного полузащитника «Ренна» Эдуардо Камавинжа.