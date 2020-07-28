Киевское «Динамо» обнародовало переписку Луческу с Суркисом

Киевское «Динамо» на своём сайте обнародовало переписку между главным тренером команды Мирчей Луческу и президентом клуба Игорем Суркисом в связи со слухами об уходе румынского специалиста.



«К сожалению, я принял решение отказаться от сотрудничества с «Динамо». Хочу поблагодарить семью Суркисов за доверие и за предложение, но чувствую, что не смогу работать в атмосфере неприятия, что исходит от той части болельщиков, в поддержке которых команда больше всего нуждается в моменты спортивных баталий. Я никогда не был трусом и всегда принимал спортивные вызовы. Об этом свидетельствуют переход из «Галатасарая» в «Бешикташ», из «Динамо» Бухарест в «Рапид» Бухарест. В данных командах болельщики всегда были противниками, но справедливыми, готовыми принять с открытыми объятьями, и именно с их помощью я смог выиграть чемпионаты в данных странах. Я не могу допустить, чтобы фанаты действовали против интересов клуба. Считаю, что настал момент для изменений, которые могут принести воодушевление, энтузиазм, мотивацию и смогут вернуть команду на тот высокий уровень, на который она имеет право благодаря своим традициям и истории. Мой приход в «Динамо» в качестве главного тренера не имеет ничего общего со стоимостью контракта, так как деньги – это последнее, что меня интересовало в данной ситуации. Тем более, что муссировался слух о баснословном контракте, а это абсурдно, учитывая финансовые возможности клуба на данном этапе. Я хотел вернуться в украинский футбол, так как именно здесь я познал много моментов удовлетворения своей работой. Я хотел снова войти в эту волнующую и непревзойдённую атмосферу под названием футбол. Я делал это с энтузиазмом, с абсолютной уверенностью в потенциале молодых украинских футболистов, многие из которых являются членами национальных сборных. Я хотел соревнований, таких, какие были на Украине несколько лет назад, соревнований, которые бы порадовали трибуны. Украина это заслуживает», — написал Луческу.



«Уважаемый Мистер! Волна эмоций части болельщиков «Динамо» не может стать определяющим фактором для будущего команды, которая готова к новым испытаниям под Вашим руководством. Мы оба приняли непростое решение. Но оно было всесторонне осмысленным, ответственным и в высшей степени мотивированным. Руководство клуба вполне осознанно сделало Вам предложение, понимая все риски, которые возникнут в фанатской среде вокруг такого шага. Мы не сомневаемся, что и Вы, согласившись стать членом динамовской семьи, в первую очередь были одержимы желанием воплотить свой богатейший тренерский опыт и знания в будущие победы титулованного клуба. Нам вместе предстоит выдержать ещё немало информационных штормов. Но игроки «Динамо» будут себя чувствовать уверенно и комфортно, когда за штурвалом будет стоять такой бывалый и закалённый «мореход», как Мирча Луческу. У нынешней команды есть колоссальный потенциал и запредельное желание продемонстрировать свои лучшие игровые кондиции. В свою очередь руководство клуба готово не только услышать новый тренерский штаб, но и на практике создать ему должные условия для достижения самых амбициозных целей. Мы вместе принимаем новые вызовы и вместе продолжаем писать славную историю «Динамо». Надеемся, что свою яркую страницу в этой летописи оставит и легендарный Мирча Луческу. Наша синергия – залог успеха и новых побед!» — ответил Суркис.



«Уважаемый господин Президент! С глубоким почтением отношусь к Вашей непреклонности в развитии «Динамо». Я никогда не пасовал перед трудностями. И тем более не готов это делать, когда имею поддержку таких людей, как Вы. Мои опасения были связаны только с тем, чтобы не создавать трудности футбольной семье киевского клуба. Уверен, что совместно с Вами мы достигнем тех значимых результатов, которые радикально изменят отношение к моему назначению и дальнейшей работе клуба под моим началом. До встречи в Киеве во вторник», — написал Луческу.

Ультрас «Динамо» Киев — Луческу: не забудем ваши слова, что Украина и Россия — одна страна