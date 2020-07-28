Леонид Слуцкий: несправедливо, что нас так оценивают в Европе

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался об отношении европейских клубов к российскому футболу.



«Повлиял ли бы паспорт ЕС на мои перспективы? Нет. Опыт ЕС повлиял бы. Приведу вам простой пример. Когда «Уотфорд» назначал Хави Грасию, он не рассматривал его неудачный период работы в России. Потому что для них мы, к сожалению, находимся чуть-чуть в стороне. Когда Спаллетти возвращался в Италию, там тоже не смотрели на его сверхположительный опыт в РПЛ. Они не понимают систему нашего устройства, поэтому просто не оценивают.



Я общался и с Хиддинком, и с Адвокатом. Оба признавали: «Как тяжело работать в России, какая тяжёлая лига, столько сложностей». Да, несправедливо, что нас так оценивают в Европе. Но это факт», — приводят слова Слуцкого «Известия».

Слуцкий: я не такого уровня тренер, чтобы быть востребованным хорошими клубами из Европы