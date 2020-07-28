«Уфа» не получала от «Спартака» официальных предложений по Урунову и Фомину

Исполняющий обязанности генерального директора «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал ожидаемые трансферы клуба и возможный переход полузащитников Остона Урунова и Даниила Фомина в московский «Спартак».

«Конкретно от «Спартака» никаких официальных писем по этим игрокам к нам не поступало. Что касается наших потенциальных новичков, переговоры ведутся, но не в наших интересах называть фамилии до подписания официальных бумаг.

Пока же могу сказать, что мы выкупили у «Краснодара» Артёма Голубева, продлили контракты с Бояном Йокичем, Алексеем Никитиным и Александром Суховым», — сказал Шайбеков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что трансфер Урунова обойдётся «Спартаку» в € 2 млн.