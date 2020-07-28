В услугах Сеска Фабрегаса заинтересован клуб из Катара

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас может сменить команду в это межсезонье. В услугах 33-летнего испанца заинтересована катарская «Аль-Гарафа», сообщает France Football.

«Монако» не против расстаться с Фабрегасом. В клубе недовольны игрой хавбека. Ещё одной причиной возможного трансфера является высокая зарплата футболиста.

Сеск перешёл в «Монако» из лондонского «Челси» в январе 2019 года за € 9 млн. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в € 6,5 млн.

В сезоне-2019/2020 Фабрегас помог «Монако» в 22 матчах во всех турнирах. Испанец записал в свой актив 3 результативные передачи.

В минувшей кампании «Аль-Гарафа» финишировала восьмой в чемпионате Катара. В 22 матчах команда из Эр-Райяна набрала 26 очков.