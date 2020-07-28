Деян Ловрен: переход в «Зенит» — правильное решение

Защитник Деян Ловрен рассказал о решении перейти из «Ливерпуля» в «Зенит».

«Переход в «Зенит» — важное решение в моей жизни. В Ливерпуле учатся мои дети, там я завёл много друзей, и я не из тех, кто часто меняет команду. Я всё хорошо обдумал, принимая это решение. Было непросто. Но я думаю, оно было правильным.

Считаю, что дал «Ливерпулю» всё что мог. Может, мог бы дать и больше, но я всегда выкладывался на сто процентов. Не жалею ни о чём, что произошло со мной. Были ошибки, слёзы, неприятные моменты, тяжёлые поражения, но всему есть причина.

Всё это даже делает мой путь в «Ливерпуле» лучше. Думаю, я могу гордиться всем, что сделал вместе с командой», — приводит слова 31-летнего хорвата пресс-служба мерсисайдцев на официальном сайте клуба.