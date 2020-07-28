Ловрен: жаль, что покидаю Салаха, но это лишь начало большой дружбы

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал об отношениях с экс-партнёрами по «Ливерпулю».

«Я видел прощальные обращения от игроков «Ливерпуля». Не хотел показывать слишком много эмоций, поскольку уже плакал перед последним матчем. Парни знают, что я чувствую.

Особенно жаль, что покидаю Мохамеда Салаха, моего хорошего друга. У нас особенные отношения, но это лишь начало большой дружбы, несмотря на то что мы теперь будем далеко друг от друга.

Мо знает, что всегда может мне позвонить по любому поводу. Да и не только он, все люди из «Ливерпуля» — тренерский штаб, медицинский персонал. Мы все как большая семья, именно поэтому клуб так успешен», — цитирует Ловрена пресс-служба «Ливерпуля».

Деян выступал за красных с 2014 по 2020 год.