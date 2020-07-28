Полузащитник Дмитрий Тарасов продлил контракт с «Рубином». Новое соглашение рассчитано до 31 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба казанцев на официальном сайте клуба.

Тарасов стал игроком «Рубина» 18 февраля, заключив на правах свободного агента договор до конца сезона-2019/2020. Спустя три дня 33-летний футболист на тренировке получил закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза.

Первый официальный матч за «Рубин» Дмитрий провёл 5 июля. Хавбек помог казанской команде в домашней встрече 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:0).

«Рубин» завершил сезон-2019/2020 на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. В 30 матчах подопечные Леонида Слуцкого набрали 35 очков.