Дмитрий Тарасов продлил контракт с «Рубином»
Полузащитник Дмитрий Тарасов продлил контракт с «Рубином». Новое соглашение рассчитано до 31 декабря 2020 года, сообщает пресс-служба казанцев на официальном сайте клуба.
Тарасов стал игроком «Рубина» 18 февраля, заключив на правах свободного агента договор до конца сезона-2019/2020. Спустя три дня 33-летний футболист на тренировке получил закрытый перелом со смещением левой малоберцовый кости и разрыв межберцового синдесмоза.
Первый официальный матч за «Рубин» Дмитрий провёл 5 июля. Хавбек помог казанской команде в домашней встрече 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:0).
«Рубин» завершил сезон-2019/2020 на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. В 30 матчах подопечные Леонида Слуцкого набрали 35 очков.
Слуцкий: я не такого уровня тренер, чтобы быть востребованным хорошими клубами из Европы
- 28 июля 2020
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