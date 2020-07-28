«Урал» утвердил Юрия Матвеева в должности главного тренера

«Урал» на своём официальном сайте сообщил, что Юрий Матвеев был утверждён в должности главного тренера команды.
Помогать специалисту в его штабе будут тренер Евгений Аверьянов, тренер вратарей Андрей Шпилёв, тренер-аналитик Дмитрий Столбиков, тренер-реабилитолог Владимир Гашнев, а также специалисты по физподготовке Павел Суетин и Иван Йовановски.
Юрий Матвеев с 2018 года возглавлял вторую команду екатеринбуржцев. С июня по декабрь 2011 года работал главным тренером «Урала».
20 июля «Урал» объявил о прекращении сотрудничества с наставником команды Дмитрием Парфёновым. Тренерский штаб екатеринбургского клуба покинули также Юрий Ковтун и Андрей Данилов. Контракт со специалистами расторгнут по обоюдному согласию сторон. К матчу заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:1) готовил Матвеев.
- 28 июля 2020
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