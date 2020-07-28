«Постараюсь заслужить ваше уважение». Деян Ловрен обратился к фанатам «Зенита» на русском

Защитник «Зенита» Деян Ловрен на своей странице в «Инстаграме» написал сообщение для болельщиков сине-бело-голубых на русском языке.

«Дорогие болельщики «Зенита»! Я очень рад тому, что у меня есть возможность рассказать, как я жду эту новую главу своей жизни. Я постараюсь заслужить ваше уважение своей игрой и стопроцентной самоотдачей на тренировках и в официальных матчах.

Я хочу передать свой опыт победителя Лиги чемпионов и английской Премьер-лиги моим новым партнёрам по команде. Я голоден до новых побед на «Газпром Арене» и хочу, чтобы «Зенит» не только подкрепил свой успех в России, но и добился новых побед в Европе. Скоро увидимся!» — написал Ловрен.

Деян перешёл в «Зенит» из «Ливерпуля» в это летнее трансферное окно. За красных 31-летний хорват выступал с 2014 года.