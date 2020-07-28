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Форвард «Реала» Мариано Диас заразился коронавирусом

Форвард «Реала» Мариано Диас заразился коронавирусом
Футбол / Испания 0

Нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба.

Инфекция у 26-летнего футболиста была выявлена по итогам тестирования, которое прошло накануне, 27 июля. Мариано чувствует себя хорошо и согласно правилам изолировался дома.

Ранее коронавирус заподозрили у партнёра Диаса по атаке «сливочных» Винисиуса Жуниора, однако повторный тест бразильца дал отрицательный результат.

Из-за пандемии коронавируса минувший розыгрыш испанской Примеры, как и практически все турниры в мире, был приостановлен весной. Впоследствии соревнования возобновились, а «Реал» добыл чемпионский титул. В 38 турах команда набрала 87 очков и в турнирной таблице опередила ближайшего преследователя, «Барселону», на 5 очков.

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