Хави: не скрываю, что хочу возглавить «Барселону», но нужно уважать Сетьена

Главный тренер катарского «Аль-Садда» Хави сказал, что не спешит стать новым наставником каталонской «Барселоны».
«Я не скрываю, что хочу возглавить «Барселону». Всегда это говорил. Это моя главная цель. Стать наставником родного клуба — моя мечта. Но сейчас я сфокусирован на «Аль-Садде». Мы готовимся к новому сезону.
Нужно уважать Энрике Сетьена. Желаю команде всего наилучшего. Иногда «Барселона» играет очень хорошо, иногда просто хорошо, в другое время не очень хорошо. Но мне нравится идея Сетьена доминировать на поле и показывать привлекательный футбол.
Иногда у «Барселоны» не всё получается, это правда, но соперник тоже может усложнить жизнь. Мы видели очень хорошие матчи в исполнении сине-гранатовых при Сетьене», — приводит слова Хави Goal со ссылкой на Marca.
- 28 июля 2020
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